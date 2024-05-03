Selçuk Bayraktar'dan terör destekçilerini çıldırtan paylaşım

İsviçre'de terör örgütü PKK destekçilerinin Bayraktar SİHA maketi yaktığı görüntülere Selçuk Bayraktar, şiirle cevap verdi. Bayraktar "Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmazsak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa" dedi.

Terör örgütü PKK destekçileri, İsviçre Winterthur kentine Bayraktar TB-2 SİHA'nın maketini yaktılar. Toplanan kalabalığın maketi yaktığı anlar kameralara da yansıdı.

O görüntüler X'te paylaşılırken; Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'dan cevap gecikmedi.

Terörden temizlenen dağlarda çekilen fotoğrafını paylaşan Bayraktar, "Ne diyordu şair; 'Ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak, nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa…” ifadelerini kullandı.