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Cüneyt Özdemir olay 1 mayıs görüntüleri için konuştu: Ezberin bittiği gün

Cüneyt Özdemir, 1 Mayıs gösterilerinde polise bayrak sopalı saldırılarla ilgili "Bu var ya ezberin bittiği gündür. Hangi gündür bu. Bundan sonra her kim ki bu saçmalığa imza atacaksa hadi oradan git dememiz gereken gündür. 70 model bir grup solcunun dayattığı siyasi iklimi yaşıyoruz" dedi.

1 Mayıs kutlaması kapsamında sabah saatlerinde Saraçhane'de toplanan CHP, DEM Parti, DİSK, KESK ve TMMOB'un da aralarında bulunduğu bazı siyasi parti ve sendika üyelerinin Taksim'e yürüme girişimiyle ilgili yaşananlar gündeme oturdu.

Taksim yasağına rağmen 1 Mayıs'ta Taksim'e çıkmak isteyen bazı gruplar kaldırım taşları ve bayrak sopalarıyla polise saldırdı.

Tepki çeken görüntülere ilişkin çarpıcı bir değerlendirme gazeteci Cüneyt Özdemir'den geldi.

CHP'nin halen 1. parti olarak yerel seçimleri kazandığının farkında olmadığını söyleyen Özdemir, 30 yıllık ezberin tekrar edildiğini belirti.

1 Mayıs'ta Taksim'e çıkacağız oyunu

Özdemir, "Dünkü görüntülerin her 1 Mayıs'ta görülenlerin en somut delili olduğunu savunan Özdemir, "Bir grup macera arayan looserların polisi dövmesini izledik dün. Ali Yerlikaya'yı tebrik ederim.  Polis duruyor hiçbir şey yapmıyor. Bu var ya ezberin bittiği gündür. Hangi gündür bu. Bundan sonra her kim ki bu saçmalığa imza atacaksa hadi oradan git dememiz gereken gündür. 70 model bir grup solcunun dayattığı siyasi iklimi yaşıyoruz. 1 Mayıs'ta Taksim'e çıkacağız oyunu. Erdoğan diyor ki 'Taksim dışında 40 tane yer var İstanbul'da'. 40 tane yerde eylem yapın. Şu ezberi bozun. Yeni bir şey yapın yeni bir dil getirin. Yok arkadaş." dedi.

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