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MEDYA

1 Mayıs'ın olay görüntüleri! Şaban Sevinç'ten CHP'ye: Bu yapılardan hızla uzaklaşmalı

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde gerçekleşen gösteriler sırasında yaşananlar CHP'ye yakın gazeteci Şaban Sevinç'i isyan ettirdi. Sevinç, "Bu yapılarla aynı alanda olunmaz. CHP, yeni sosyolojiyi doğru okumalı ve bu yapılardan hızla uzaklaşmalı." çağrısında bulundu.

Saraçhane başta olmak üzere çeşitli noktalardan, bazı siyasi parti ve sendika üyelerinin de bulunduğu grupların Taksim Meydanı'na çıkması engellenirken, atılan taşlar ve bayrak sopalarıyla saldırıya uğrayan 28 polis memuru yaralandı.

CHP'ye yakın gazetecilerden Şaban Sevinç, tepki çeken görüntülere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Taşlı bayrak sopalı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Sevinç, "Böyle 1 Mayıs mı olur Siyasal ve sosyolojik olarak halkta hiçbir karşılığı olmayan 3-5 örgütlü azınlık her 1 Mayıs’ta aynı gerilimi yaşatıyor. Bu yapılarla aynı alanda olunmaz. CHP, yeni sosyolojiyi doğru okumalı ve bu yapılardan hızla uzaklaşmalı." ifadelerine yer verdi.

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