İsrail polisinin şehit ettiği Türk imamla ilgili Fatih Altaylı: Biraz ağır olmuş fakat saldırgan

Fatih Altaylı, Kudüs'te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk imam Hasan Saklanan'ın şehit edilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’den İsrail’e giden 34 yaşındaki Hasan Saklanan isimli Türk vatandaşı, Kudüs’te sınır güvenliğinden sorumlu İsrailli polislerden birini bıçakla yaraladı. İşgalci İsrail polisi, ateş açarak Türk vatandaşını şehit etti.

Diyanet imamı Saklanan'ın Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Kepez mahallesindeki kırsaldaki bir köyde cami imamlığı yaptığı ortaya çıktı.

Olaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altaylı, “Abi sen polise saldırırsan başına bir şey gelebilir. İsrail polisi vicdanlı yaklaşımıyla ünlenmiş bir kurum değil." dedi.

Altaylı, "Evet çok daha basit yöntemlerle enterne edilebilirdi. Sonuçtan saldırgan söz konusu. Biraz ağır olmuş. Fakat saldırgan" ifadelerini kullandı.