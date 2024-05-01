Gazze'ye giden un çuvalları, siviller tarafından parçalandı

İsrail'in Gazze'deki soykırımı sebebiyle yardım amacıyla gönderilen un yüklü kamyon, İsrailli siviller tarafından durdurularak çuvallar parçalandı.

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in Gazze'deki soykırımı durdurak bilmeden devam ediyor. Bölge halkı bir yandan saldırılara karşı direnmeye çalışırken, bir yandan da açlıkla mücadele ediyor. Farklı bölgelerden ise Gazze'ye gönderilen yardım tırları çoğu zaman hedefine ulaşamıyor.

Son olarak Gazze'ye gönderilen un yüklü kamyon, İsrailli siviller tarafından durdurularak kamyondaki un çuvalları paramparça edildi.