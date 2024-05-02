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POLİTİKA

Namık Tan, Erdoğan - Özgür Özel görüşmesi ile ilgili Fuat Uğur'a konuştu

Büyükelçi ve 28. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP genel başkanı Özgür Özel'in görüşmesi ile ilgili Gazeteci Fuat Uğur'a konuştu.

Eski Washington Büyükelçisi CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, Gazeteci Fuat Uğur'a özel açıklamalarda bulundu. Namık Tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesine ilişkin, "Sayın Elitaş’ın değerlendirmeleri doğrudur." ifadelerini kullandı.

Namık Tan, verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Fuat Bey açıklamaları bizzat Genel Başkanımız yapacak size bir şey söyleyemiyorum fakat Sayın Elitaş’ın değerlendirmeleri doğrudur."

Elitaş, görüşmenin iyi geçtiğini söylemişti

AK Parti Başkanvekili Mustafa Elitaş, görüşmeden sonra "İyi bir görüşme oldu" ifadelerini kullanmıştı.

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