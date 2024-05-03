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POLİTİKA

Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili Ferhat Murat'tan CHP'ye DEM Parti göndermesi

Yazar Ferhat Murat, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görüşmesini değerlendirken CHP- DEM işbirliğine gönderme yaptı. CHP Genel Başkanı Ulaş Karasu'nun çayımız sıcak ve güzel" sözlerine Murat, "Çok demli çay içeceklerini düşünmüyorum AK Partililerin" diye yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında AK Parti Genel Merkezi’nde geçleştirilen ve 1 saat 35 dakika süren görüşme siyaset gündemine damgasını vurdu. 

Görüşmeyi değerlendiren yazar Ferhat Murat, "AK Partililer size çay içemeye gelirler ama çok DEMli çay içeceklerini düşünmüyorum" dedi.

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