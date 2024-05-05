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POLİTİKA

CHP'li Ali Mahir Başarır canlı yayında açıkladı: Ben Erdoğan'ın yerinde olsam

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2028 seçimleri için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yaklaştığı iddiasıyla ilgili" Ben Erdoğan’ın yerinde olsam Özgür Özel ile yarışmak istemem.” dedi, nedenlerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i muhatap alarak 2028 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en kuvvetli adaylar olarak gösterilen Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu gündemden düşürmek istediği iddiası gündemdeki yerini koruyor.

Bu soru CHP Grup Başkanvekili Al Mahir Başarır'a konuk olduğu Sözcü TV'de sunucu İpek Özbey tarafından soruldu. 

"Ben Erdoğan’ın yerinde olsam Özgür Özel ile yarışmak istemem.” diyen Başarır, Erdoğan açısından Özel'in diğer iki isme göre daha zor olduğunu savundu, nedenlerini açıkladı.

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