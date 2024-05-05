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MEDYA

İki ekmek arası patatese 410 lira verdi sosyal medyada gündem oldu

Yazar Zafer Şahin, iki ekmek arası patatese 410 lira veren bir kadın müşterinin tepkisini sosyal medya hesabında paylaştı. Şahin, "Madem serbest piyasa bahanesinin arkasına saklanılıyor… O zaman serbest takılan bu tip yerlerden alışverişi keseceksin…" dedi.

Kafe ve restoranlarda fahiş fiyat zulmü tam gaz devam ediyor. İki günlük boykot kampanyası da sadece görüntüde kaldı. 

iki ekmek arası patatese 410 lira veren bir vatandaşın tepkisini anlatan görüntüler sosyal medyada viral oldu.

"Bildiğin patates işte"

Kadın müşteri "iki patatese 410 lira verdik. Altı üstü patates ya bildiğin patates işte. Hayır haram paramız mı vardı niye bunlara bu kadar para verdik biz" diyor. 

Görüntüleri paylaşan gazeteci Zafer Şahin, "Tamam bu ülke ekonomide sıkıntılar yaşıyor… Hayat pahalı… Ama hiçbir gerekçe 2 ekmek arası patatesin 410 liraya satılmasını haklı gösteremez… Madem serbest piyasa bahanesinin arkasına saklanılıyor… O zaman serbest takılan bu tip yerlerden alışverişi keseceksin…" dedi.

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