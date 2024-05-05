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Yerli savunma sanayi ürünleri, sabit ve hareketli kara hedeflerini imha etti o anlar paylaşıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Bayraktar TB2 üzerinde ASELFLIR-500'ün havadan işaretlemesi ve Roketsan'ın yerli mühimmat-füze teknolojileriyle sabit ve hareketli kara hedefleri nokta atışıyla imha edildi.

ASELSAN'ın X'teki paylaşımına göre, iki vuruş gerçekleştirildi. İlk vuruşta hareketli insansız hedefi, Bayraktar TB2 üzerinde ASELFLIR-500 işaretledi, MAM-L vurdu.

2. vuruşta ise sabit hedefi, Bayraktar TB2 üzerinde ASELFLIR-500 havadan işaretledi, KMC ve CİRİT karadan vurdu. Böylece, sabit ve hareketli kara hedefleri nokta atışıyla imha edildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, X'teki paylaşımında, milli teknolojinin zoru başardığını, imkansızın biraz zaman aldığını belirterek, "Milli İHA'larımız, mühimmat ve elektro-optik sistemlerimiz modern harp sahasında tarih yazmaya devam ediyor. Dünyada alanının en iyisi ASELSAN ASELFLIR-500, gururumuz Bayraktar TB2, Roketsan'ın üstün mühimmat ve füze teknolojileri, zorlu harp senaryolarına hazır olduklarını bir kez daha gösterdi. Emeği geçen tüm teknik ekibi kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

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