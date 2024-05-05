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Cübbeli Ahmet Hoca İsmailağa heyetine hakkını haram etti

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, ihraç edildiği İsmailağa Cemaati hakkında “İslam’a, Müslümanlara çok büyük zarar verdiler. İsmailağa heyetine hakkımı haram ediyorum” dedi.

İsmailağa Cemaati ile bir süredir arası kötü olan. Cübbeli Ahmet Hoca’dan İsmailağa tarikatı hakkında ağır bir değerlendirme geldi.

Cübbeli Ahmet İsmailağa Cemaati heyetine hakkını haram ettiğini söyledi.

İsmailağa Cemaati’yle yaşadığı tartışmalarla gündem olan Cübbeli Ahmet, cemaatten ihraç edilmişti. YouTube hesabından yaptığı bir yayında İsmailağa hakkında konuşan Ünlü, cemaatin Müslümanlara zarar verdiğini söyledi.

Cübbeli Ahmet şunları söyledi:

“Tepe tep kullansınlar. Çok büyük zarar verdiler İslam’a Müslümanlara. Şu Rabıta efendiyle devam etsek demediler ya. Bütün bu belayı yaptılar ya bu Müslümanların başına İsmailağa heyetine hakkımı haram ediyorum. Benim bu kadar emeklerimi hakkımı haram ediyorum. Fikri Hoca ile o kadar hukukum var hakkımı haram ediyorum O kadar haklarım var sabaha kadar sayabilecek kadar haram ediyorum.

Efendi’nin rabıtasını bozdukları için, bu ümmetin çoluğunu çocuğunu kız erkek medresede sokağa bıraktıkları için hakkımı haram ediyorum. Ama yine de diyorum Allah onlara tövbe nasip eylesin. Allah onları ıslah eylesin. Bir an evvel yaptıkları yanlıştan dönmelerini nasip etsin .”

Ne olmuştu?

Mahmut Ustaosmanoğlu’nun 2022 yılında vefatının ardından İsmailağa tarikatında şeyhlik tartışması başlamıştı.

Mahmut Ustaosmanoğlu’nun kendisinden sonra işaret ettiği Hasan Kılıç tarikatın başına geçti.

22 Nisan 2024’te Hasan Kılıç’ın da 97 yaşında vefat etmesi üzerine Cübbeli Ahmet, Denizli’de yaşayan İbrahim Uslu’ya tabi olduklarını ilan etti.

İsmailağa Cemaati İstişare Kurulu ise tarikatın başına Fikri Doğan’ın tayin edildiğini açıklamıştı.

İsmailağa’ya mensup kişilerle tartışmalar yaşayan Cübbeli Ahmet için cemaat bir açıklama yayınlamış ve Ahmet Mahmut Ünlü’nün kendileriyle bağlarının kalmadığını açıklamıştı.

Cemaat, Cübbeli hakkında şunları söylemişti:

“Bir süredir kendisiyle yapılan istişarelere rağmen tavrını değiştirmemekte ısrar eden, ihvânımızı ve kamuoyunu yanlış biçimde yönlendirmeyi sürdüren Cübbeli Ahmet Hoca, söz ve davranışlarıyla tarîkatımıza ve hizmetlerimize zarar veren biri hâline gelmiş ve Hasan Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizin şeyhliğini kabul etmemiştir. Bu gerçeğe binaen kendisinin tekkemiz ve cemaatimizle hiçbir ünsiyetinin kalmadığını, görüş ve açıklamalarının cemaatimiz açısından hiçbir bağlayıcılığının bulunmadığını ihvânımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz. İsmailağa İstişare Heyeti.”

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