TELE1 ekranlarında 'Erdoğan, Atatürk’ten sonra gelmiş ikinci büyük liderdir' şoku

Metropoll Araştırma sahibi Özer Sencar, TELE1 ekranlarında "Erdoğan, Atatürk’ten sonra gelmiş ikinci büyük liderdir" deyince bozulan sunucu, "O kadar da değil, aynı cümlede kullanmayalım" dedi.

Muhalif kanal TELE1 ekranlarında "Türkiye’nin Gündemi" programında Özgür Özel-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi değerlendirildi.

Metropoll Araştırma sahibi Özer Sencar, "60 senedir siyaseti takip eden birisiyim. Erdoğan, Atatürk’ten sonra gelmiş ikinci büyük liderdir" dedi.

Şaşkına dönen sunucu Çiğdem Bayraktar Öz "O kadar da değil yani aynı cümlede kullanmayalım şimdi" diye itiraz etti.

Sencar, "Hayır hayır Erdoğan, Atatürk'ten sonra gelmiş en büyük liderdir. Liderlik özellikleri bakımından" karşılığını verdi.