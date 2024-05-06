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İzmir'de nikah memuru, hoca dua ederken müzik açtırdı görüntüler gündem oldu

İzmir Karşıyaka'da nikah memurunun, dua edilirken mikrofonu alıp müzik açtırması sosyal medyada gündem oldu.

İzmir Karşıyaka’da bir nikah töreninde aile, nikah kıyılmadan bir din görevlisine dua okutmak istedi.

Nikah memuru “Burası resmi daire. Burada buna izin vermiyoruz. Resmi nikah kıyıyoruz biz. Lütfen evinizde yapın” diyerek mikrofonu hocanın elinden aldı.

Hoca, mikrofonsuz duasına devam ederken müziğin sesi açıldı. Görüntüler sosyal medyada viral olurken, konuya ilişkin çok sayıda yorum yapıldı.

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