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Osman Kavala’nın avukatından Barış Yarkadaş'a açıklama

Tutuklu bulunan Osman Kavala'nın avukatı Tolga Aytöre, gazeteci Barış Yarkadaş'a açıklamalarda bulundu. Yarkadaş'ın aktardığına göre Aytöre, "Kavala yarın kamuoyuna son durumlarla ilgili açıklama yapacak. Benim açıklama metni gelmeden konuya ilişkin bir şey söylemem doğru olmaz. Bizim tek bir beklentimiz var, hukukun uygulanması. Hem AYM'nin hem de AİHM'İn kararları var." ifadelerini kullandı.

tv100 ekranlarında yayınlanan Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı programına konuk olarak katılan gazeteci Barış Yarkadaş, Osman Kavala'nın avukatı Tolga Aytöre ile görüştüğünü söyledi.

Yarkadaş, Aytöre'den son durum hakkında bilgi aldı.

Aytöre'nin Yarkadaş'a yaptığı açıklamalar şu şekilde: 

"Kavala, Salı günü açıklama yapacak"

Osman Kavala yarın kamuoyuna son durumlarla ilgili açıklama yapacak. Benim açıklama metni gelmeden konuya ilişkin bir şey söylemem doğru olmaz. Osman Kavala'nın tutukluluğu hukuki bir skandaldır. Bırakın tutukluluğunu, yargılanması bile skandaldır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları var, tutuksuz yargılanması için. İki karar da uygulanmıyor. AİHM kararlarına göre yargılanması bile hukuk dışıdır.

"Kavala'nın yargılanmasında, tutuklanmasında makul şüphe bile yoktur"

Osman Kavala'nın yargılanmasına ve tutuklanmasında makul şüphe bile yoktur. Bizim Anayasa Mahkemsine bir başvurumuz var. Bu başvuru AYM'de bekliyor. Biz bu yanlıştan, tutuklu yargılamadan dönüleceğine inanıyoruz.

"Bizim tek bir beklentimiz var"

Bizim tek bir beklentimiz var, hukukun uygulanması. Hem AYM'nin hem de AİHM'İn kararları var. AİHM'e ayrıca bir başvurumuz var. Bu kararların uygulanmaması siyasi bile, bu yanlıştan bir yerde dönülmesi gerekir. AYM'de bir an önce hak ihlali kararı vermeli ve AİHM'in kararlarını uygulaması. 

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