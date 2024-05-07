Fatih Portakal: Hamas-İsrail senaryosu olduğunu düşünüyorum

Gazeteci Fatih Portakal, Gazze'de Refah'ı işgal eden İsrail'in kara harekatını değerlendirdi. Portakal, "İsrail-Filistin savaşının Hamas ile İsrail arasında bir senaryo olduğunu düşünüyorum. Danışıklı dövüş olduğunu dünyayı iyi kandırdıklarını düşünüyorum." dedi.

İsrail ordusu, Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurdu.

Gazeteci Fatih Portakal, İsrail'in Refah operasyonunu değerlendirirken çok tartışılacak ifadeler kullandı.

"Gazze'de savaşın bittiğini düşünenlerdenim" diyen Portakal, "İsrail-Filistin savaşının Hamas ile İsrail arasında bir senaryo olduğunu düşünüyorum. Danışıklı dövüş olduğunu dünyayı iyi kandırdıklarını düşünüyorum. Hamas'ı de direniş örgütü olarak hiç görmedim görmüyorum da. Halkına ihanet eden örgüt olarak görüyorum. Bu iş kime yarıyor ona bakmak lazım. İsmail Heniyye olsun, diğer politbüro şefleri olsun hepsinin bu senaryonun içinde olduğunu düşünüyorum. İyi uyuttular milleti diye düşünüyorum" dedi.