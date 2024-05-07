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Abdurrahman Uzun'dan Fatih Portakal'a 'Hamas' tepkisi

Gazeteci Abdurrahman Uzun, YouTube'daki yayınında Hamas ve İsrail'in danışıklı dövüş yaptığını öne süren Fatih Portakal'a tepki gösterdi.

Gazeteci Fatih Portakal, Gazze'de Refah'ı işgal eden İsrail'in kara harekatı ile ilgili "Gazze'de savaşın bittiğini düşünenlerdenim" diyen Portakal, "İsrail-Filistin savaşının Hamas ile İsrail arasında bir senaryo olduğunu düşünüyorum. Danışıklı dövüş olduğunu dünyayı iyi kandırdıklarını düşünüyorum. Hamas'ı de direniş örgütü olarak hiç görmedim görmüyorum da. Halkına ihanet eden örgüt olarak görüyorum. Bu iş kime yarıyor ona bakmak lazım. İsmail Heniyye olsun, diğer politbüro şefleri olsun hepsinin bu senaryonun içinde olduğunu düşünüyorum. İyi uyuttular milleti diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Fatih Portakal'ın açıklamalarına, Gazeteci Abdurrahman Uzun'dan sert tepki geldi. Uzun, Fatih Portakal'ın bu sözlerine "Biliyor musunuz, bizim bu ülkede bazı tipler var ki Fatih Portakal da bunlardan bir tanesidir, batının penceresinden bakarlar dünyaya. Batı nerede duruyorsa kendileri de orada durmaya çalışır. Yarın Batı kalksın desin ki, Avrupa devletleri kalksın desin ki, 'Hamas terör örgütü falan değil, Hamas kendi topraklarını savunan bir ekiptir' desin, Fatih Portakal bununla alakalı canlı yayını açar, 'Hamas kesinlikle mücadele eden bir ekiptir' der" şeklinde konuştu.

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