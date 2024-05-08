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Eyüpsultan'da öldürülen okul müdürünün vurulma anı ortaya çıktı

İstanbul Eyüpsultan'daki bir okulda, okul müdürü İbrahim Oktugan'ın öldürülme anının görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Eyüpsultan'da, Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel bir lisede okul müdürü İbrahim Oktugan, yabancı uyruklu bir öğrenci tarafından vurulmuştu. Oktugan'ın vurulma anının kamera görüntüleri ortaya çıktı.

İbrahim Oktugan'a (74) silahla ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Y.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunda ifade veren Y.K, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılığın sevk yazısı

Savcılığın sevk yazısında, Y.K. ile maktul arasında Aralık 2023'te yaşanan tartışma sonrası husumet oluştuğunun anlaşıldığı belirtildi.

Bu tartışmanın ardından Y.K'nin ruhi sükunete ulaşmasına rağmen öldürme eylemini planladığı şekilde gerçekleştirdiği aktarılan yazıda, şüphelinin henüz ele geçirilemeyen tabancayla maktulü iki el hayati bölgesinden vurduğu kaydedildi.

Sevk yazısında, Y.K'nin üzerine atılı suçlamaları kabul ettiği aktarılarak, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verilmesi talep edildi.

Zanlı, hakimlikteki işlemlerinin ardından üzerine atılı suçtan tutuklandı.

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