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MEDYA

Özel-Karagöz buluşması neden tepki çekti? İsmail Kılıçaslan'dan çarpıcı iddia

CHP Genel Başkanı Özür Özel ile görüşen gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'e CHP çevrelerinden gelen tepkiye dikkat çeken yazar İsmail Kılıçarslan, "AK Parti, pelikan yapılanmasından epeyce başı ağrımış bir partidir. CHP'nin içindeki pelikan yapılanması da CHP'nin başını çok ağrıtacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Özür Özel ile görüşen iktidara yakın gazetecilerden Taha Hüseyin Karagöz linç yedi,CHP'ye yakın medya tarafından "troll" ilan edildi.

TVNET'te yayınlanan "Siyaseten" programında Karagöz'e yönelik tepkiler değerlendirildi.

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, AK Parti'deki pelikan yapılanmasının benzerinin CHP içinde olduğunu iddia ederek şunları söyledi:

"AK Parti, pelikan yapılanmasından epeyce başı ağrımış bir partidir. CHP'nin içindeki pelikan yapılanması da CHP'nin başını çok ağrıtacak. Bir yapılanma var. O yapılanma Halk TV'de, Sözcü'de şurada burada ayyuka çıkan meseleleri de bunun paralelinde okumak yazım. Şaban Sevinç ve benzeri isimler üzerinden dönen hikayeleri bunun paralelinde okumak lazım. Taha Hüseyin'a trol deme meselesi değil.  bu doğrudan bir bölüşüm organizasyonun meselesinin başka bir bakımdan itirazı. Sanki Taha'nın Özgür Özel'le varlığı o toplam iktidarı zedeleyecekmiş gibi hissediyorlar."

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