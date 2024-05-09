BIST 10.288
DOLAR 32,27
EURO 34,74
ALTIN 2.400,36
MEDYA

Ece Üner canlı yayında Taha Hüseyin Karagöz'e demediğini bırakmadı çok sert sözler

Sunucu Ece Üner, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret eden gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'e öfke kustu. "Bana göre gazeteci değil" diyen Üner, Karagöz'ün geçmişteki bazı tartışılan haberlerini gündeme getirdi.

İktidara yakın gazetecilerden Taha Hüseyin Karagöz'ün CHP Başkanı Özgür Özel ile görüşmesi CHP'ye yakın medyayı çok kızdırdı.

Sözcü TV'de dün akşam programda bu görüşme konuşuldu. Sunucu Ece Üner, Karagöz için "kişi" ifadesi kullandı gazeteci olmadığını iddia etti. 

Neden gazeteci olmadığını da geçmişte Karagöz'ün yaptığı bazı haberleri ve açıklamaları gündeme getiren Üner, "Hiç kimsenin kalemşörü de değiliz. Bizim gibi insanlar paradan puldan çakarlı araçtan vazgeçip hakikati kamuoyuna haykırmaya çalışan insanlar bedel ödüyorla bu troller yüzünden. Siz genel merkezde ağırlıyorsunuz böyle bir şey olabilir mi?" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde Erdoğan'ın verdiği talimatı açıkladı
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde Erdoğan'ın verdiği talimatı açıkladı
Barcelona-Olympiakos çeyrek final 5. maçında Dörtlü Final'e yükselen takım belli oldu
Barcelona-Olympiakos çeyrek final 5. maçında Dörtlü Final'e yükselen takım belli oldu
İBB, Küçükçekmece'de Eda Nur Gezer'in ölümüne ilişkin kusuru tespit edilen 4 kişinin ihracını istedi
İBB, Küçükçekmece'de Eda Nur Gezer'in ölümüne ilişkin kusuru tespit edilen 4 kişinin ihracını istedi
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Real Madrid finalde! Alman devini son dakikalarda yıktı
Real Madrid finalde! Alman devini son dakikalarda yıktı
Hüseyin Taha Karagöz'den Fatih Altaylı'nın açıklamalarına videolu yanıt!
Hüseyin Taha Karagöz'den Fatih Altaylı'nın açıklamalarına videolu yanıt!
Kiryakos Miçotakis: Türkiye ile ilişkilerde olumlu atmosfer devam ediyor
Kiryakos Miçotakis: Türkiye ile ilişkilerde olumlu atmosfer devam ediyor
Türkiye ile ABD arasında dev anlaşma!
Türkiye ile ABD arasında dev anlaşma!
Mauro Icardi'den Fenerbahçe açıklaması: Derbiye odaklanacağız
Mauro Icardi'den Fenerbahçe açıklaması: Derbiye odaklanacağız
Fenerbahçe Beko Final Four'da!
Fenerbahçe Beko Final Four'da!
Macar Bakan: Kendimizi bir Türk milleti olarak görüyoruz
Macar Bakan: Kendimizi bir Türk milleti olarak görüyoruz
İsrail'den Refah'taki saldırıları sürüyor!
İsrail'den Refah'taki saldırıları sürüyor!