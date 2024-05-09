Ece Üner canlı yayında Taha Hüseyin Karagöz'e demediğini bırakmadı çok sert sözler

Sunucu Ece Üner, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret eden gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'e öfke kustu. "Bana göre gazeteci değil" diyen Üner, Karagöz'ün geçmişteki bazı tartışılan haberlerini gündeme getirdi.

İktidara yakın gazetecilerden Taha Hüseyin Karagöz'ün CHP Başkanı Özgür Özel ile görüşmesi CHP'ye yakın medyayı çok kızdırdı.

Sözcü TV'de dün akşam programda bu görüşme konuşuldu. Sunucu Ece Üner, Karagöz için "kişi" ifadesi kullandı gazeteci olmadığını iddia etti.

Neden gazeteci olmadığını da geçmişte Karagöz'ün yaptığı bazı haberleri ve açıklamaları gündeme getiren Üner, "Hiç kimsenin kalemşörü de değiliz. Bizim gibi insanlar paradan puldan çakarlı araçtan vazgeçip hakikati kamuoyuna haykırmaya çalışan insanlar bedel ödüyorla bu troller yüzünden. Siz genel merkezde ağırlıyorsunuz böyle bir şey olabilir mi?" dedi.