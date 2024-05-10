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Fatih Altaylı'dan Özgür Özel'e itiraz: Baştan başa faul

Fatih Altaylı, AK Parti seçmenini temasla ikna edebileceğini söyleyen Özgür Özel'e itiraz etti. Altaylı, "Sen o trolün programına katıldın diye karşı mahalleyi ikna ettiğini düşünüyorsan, zaten Allah hepimize selamet versin bırakıp kaçalım memleketi. Böyle bir düşünce var ise o zaten baştan başa faul" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hedefinde AK Parti seçmeni var. Bu kitleyle temas kurup ikna edebileceğini söyleyen Özel'e, CHP'ye yakın gazetecilerden Fatih Altaylı'da itiraz geldi.

Altaylı, "Sırf karşı mahallenin mi oyu lazım size? Zaten bu seçimde de o mahallenin oyunu alamadın, sadece AK Parti'ye oy vermediler" şeklinde değerlendirmede bulundu.

Altaylı, "Sen o trolün programına katıldın diye karşı mahalleyi ikna ettiğini düşünüyorsan, zaten Allah hepimize selamet versin bırakıp kaçalım memleketi. O zaten baştan başa faul" dedi.

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