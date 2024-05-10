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Selçuk Tepeli'nin 'sığır' açıklamasına sert tepki: Çirkin ve kabul edilemez

Gazeteci Hüseyin Taha Karagöz ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesinin yankıları sürüyor. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Doster, gazeteci Selçuk Tepeli'nin o görüşme ile ilgili yaptığı ‘sığır’ açıklamasına tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Gazeteci Hüseyin Taha Karagöz, geçtiğimiz günlerde bir araya gelmiş ve birlikte fotoğraf karesi paylaşmıştı.

Muhalefetten bu görüşmeye birçok tepki gelirken, Gazeteci Selçuk Tepeli, ‘ben olsam bir sığır ile fotoğrafım olsun İsterdim’ diyerek Özgür Özel'in Hüseyin Taha Karagöz ile birlikte fotoğraf çektirmesine tepki göstermişti.

"Çirkin ve kabul edilemez"

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Doster, Selçuk Tepeli’nin bu açıklamalarına tv100 ekranlarında tepki göstererek ‘son derece çirkin ve kabul edilemez’ bir ifade olduğunu dile getirdi.

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