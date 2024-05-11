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MEDYA

Cem Küçük'ten o sözlere tepki: Selçuk Tepeli gibi terbiyesiz adamlar

Yazar Cem Küçük, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile iktidara yakın gazeteci Taha Hüseyin Karagöz görüşmesi için "Ben olsam o fotoğraf yerine bir sığırla fotoğrafım olsun isterdim" sözlerine tepki gösterdi.

İktidara yakın paylaşımlarıyla tanınan gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i gündem olmaya devam ediyor.

CHP'ye yakın medya tarafından linç edilen Karagöz'e hakaretler yağarken Now Haber sunucusu Selçuk Tepeli, "Ben olsam o fotoğraf yerine bir sığırla fotoğrafım olsun isterdim." dedi.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, sosyal medya hesabından Tepeli'nin hakaret ettiği görüntülere yer vererek "AK Parti ortalığı boş bırakırsa Selçuk Tepeli gibi terbiyesiz adamlar AK Partili gazetecilere sığır derler. Birkaç istisna dışında Tepeli’yi eleştiren tek muhalif var mı?" diye paylaşımda bulundu.

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