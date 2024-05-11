Sivas'ta kızına saldıran 15 köpekten 4'ünü öldüren baba konuştu

Sivas’ta bir baba, 14 yaşındaki kızına ve kendisine saldıran sokak köpeklerinden 4’ünü silahla vurarak öldürdü. Başı boş köpekleri vuran baba, "15 tane köpek çocuğuma saldırıyor, eşim koşuyor ona da saldırıyorlar. Ben de geldim bana da saldırırlarken ateş açtım. 20 gündür gerekli mercilere başvurdum, sonuç alamadım. Çocuklarımız ölse ne olacak?" dedi.

Sivas’ta bir baba, 14 yaşındaki kızına ve kendisine saldıran sokak köpeklerinden 4’ünü silahla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan şahıs, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Köpeklerin saldırısını anlatan baba, "Gerekli mercilere söyledim fakat sonuç alamadım. Çocuğum ölse nasıl olacak? Bunun suçlusu kim ne yapmamız lazım?" dedi.