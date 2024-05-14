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POLİTİKA

Özgür Özel cumhurbaşkanlığı için isim verdi neden kadın olmasın Barış Yarkadaş aktardı

Barış Yarkadaş, Gürkan, CHP'nin MYK toplantısında Cumhurbaşkanı adayları üzerine yapılan tartışmada CHP lideri Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanlığı için üç "santrafor" aday önerisinin ardından, "Bu santraforlardan birisi neden kadın olmasın mesela Ayşe (Ünlüce) Hanım gibi" dediğini aktardı.

CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın dışında üçüncü bir isim daha girdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ayşe Ünlüce ismini zikrettiği iddia edildi.

Tv100 ekranlarında yayınlanan Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı programında konuşan Yarkadaş, verdiği kulis bilgisinde "Önceki haftalarda CHP’nin MYK’sında sohbet esnasında Cumhurbaşkanı adayları, Özgür Özel’in futbol üzerinden tarifleri konuşuldu. Özel bu forvet meselesini santrafora çeviriyor. 3 santrafordan bahsediyor Cumhurbaşkanlığı adaylığı için. Sonra “Bu santraforlardan birisi neden kadın olmasın mesela Ayşe (Ünlüce) Hanım gibi” dedi." ifadelerine yer verdi. 

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