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GÜNCEL

Hadi Özışık'ı hedef alanlar neden Cevheri Güven gibi isimlere sarılıyor?

Gazeteci Mehmet Özışık, son son günlerde yaptığı açıklamalarla gündemi belirleyen Hadi Özışık'a karşı yapılan asılsız yakıştırmalar ve hakarete varan sözleri youtube kanalı için çekmiş olduğu videoda değerlendirdi. Peki bu saldırıların arkasında kimler var ve neden rahatsızlar?

Mehmet Özışık; ''Hadi Özışık'ı sürekli Sedat Peker ile yapmış olduğu görüşme üzerinden eleştirenler, şuan da firari durumda bulunan Cevheri Güven gibi isimlerin ipine sarılmış gidiyor'' diyerek yaşanan süreci özetledi. 

Hadi Özışık'ın yaşadığı zorlukları ve programına davet ettiği isimlerin kendisine yönelik yaklaşımlarını anlatan Mehmet Özışık, aylar öncesine ait bir olayın bahane edilerek her fırsatta Hadi Özışık'a saldırılması nedeniyle artık kendisine bile gına geldiğini anlattı.

Cevheri Güven'e tek laf etmeyenler...

Hadi Özışık'ı eleştiren isimlerin başında gelen firari FETÖ'cü Cevheri Güven'e tek laf etmeyenlerin, Erk Acarer gibi sığındığı ülkeden kendi ülkesinin bütün önemli isimlerini, kurum ve kuruluşlarını hedef alan birine laf etmeyenlerin mesele Hadi Özışık olduğunda ne hallere büründüğünün çok net görüldüğünü ifade eden Mehmet Özışık dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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