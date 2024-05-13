Sözcü TV, Halk TV 'gazeteci değil' dediği Taha Hüseyin Karagöz'ün haberini kaynak göstermeden kullandı

Sözcü TV ve Halk TV, CHP lideri Özgür Özel ile görüşen "gazeteci değil" dedikleri Taha Hüseyin Karagöz'ün haberini kaynak göstermeden kullandı. Görüntüleri paylaşan Karagöz, "Hem hakaret edip hem haberimi kullanmak nasıl bir duygu" diyerek tepki gösterdi.

İktidara yakın gazetecilerden Taha Hüseyin Karagöz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşünce CHP'ye yakın medyanın hedefi oldu.

Hakaret ve linç kampanyasının mimarı olan ekranlar, bir gün sonra hiçbir şey olmamışcasına Karagöz'ün, Bakan Özhaseki'nin konvoy dönemini bitiren sözlerinin yer aldığı videoyu kaynak göstermeden kullandı.

Haberi sunan Sözcü TV sunucusunun "Orada çeken arkadaş kim onu da bilmiyorum…” ifadesi dikkat çekti. Halk TV'de ise kendi haberiymiş gibi otobüste Bakan Özhaseki ile yapılan konuşmaları ekrana getirdi.

"O gazeteci bile değil" denilen ekranda haberi kullanıldı

Söz konusu görüntüleri paylaşan Karagöz, "Dün 'mahallelerinden' bir parti lideriyle görüştüğüm için Beni tehdit olarak görüp "O gazeteci bile değil" vs vs denilen kanallarda Yaptığım röportaj, gazeteciliğin temel kurallarından 'kaynak gösterme' nezaketini bile göstermeden kullanıldı Şaka gibi ama gerçek" ifadelerine yer verdi.