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Mehmet Özhaseki evine yerleşen depremzede Hatice ablanın videosunu paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'da evi teslim edilen depremzede Hatice Ücel'in mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde depremzedeler evlerine kavuşmaya devam ediyor.

Hatay'da evi teslim edilen depremzede Hatice Ücel'in mutluluğunu dile getirdiği videoyu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından paylaştı.

Özhaseki, "Depremde evi ağır hasar alan Hatice ablamız sağlam ve güvenli yuvasına yerleşti, ağız tadıyla otursun inşallah." ifadelerine yer verdi.

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