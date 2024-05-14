İsmail Saymaz'dan milletvekili emekli maaşı tepkisi: Canı cehenneme bedelini ödesin

İsmail Saymaz, kamuda tasarruf paketini değerlendirirken milletvekillerinin yüksek emekli maaşlarının düzenlenmesini istedi. Saymaz, "Milletvekili yanlış yollara sapmasın diye illa cebine emekli iken cebine bir tomar para koymak zorunda mıyız. Yapmayı versin o da. Yapıyorsa da canı cehenneme yani bedelini ödesin yani." dedi.

Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü TV'de kamuda tasarruf paketini değerlendirirken milletvekillerinin aldığı yüksek emekli maaşlarına sert tepki gösterdi.

2 yıl görev yapıp emekli olan 30 bin civarında olduğu tahmin edilen milletvekili emeklisine ayda 100 bin lira verilmesini eleştiren Saymaz, "Milletvekilliği temsil makamı. Milletvekilliğinden siz illa bir gelir katkısı yaratmak zorunda mısınız? Bunu söyleyince diyorlar ki 'Milletvekillinin itibarı var. O parayı vermesek gider aracılık yapar gider kanun dışı yollara başvurur. Başvurmayıversin yani.

Milletvekili yanlış yollara sapmasın diye illa cebine emekli iken cebine bir tomar para koymak zorunda mıyız. Yapmayı versin o da. Yapıyorsa da canı cehenneme yani bedelini ödesin yani. Milletvekili emekli maaşlarını düzeltelim. Olmaz böyle şey. 45 yaşında insan milletvekili emekli maaşı diye 100 bin lira para alacak.

Milletvekili maaşını anlarım. Kafilen bitmiyor. Sürekli yemek. Düğünde takmasan dert. Verilen paranın izahı var. Milletvekili 'bana para yetmiyor' dese yanlış demem. Ama emeklisini niye taşıyoruz. Allah'tan korkun. Siyaseten hatırlanmayacak insanlara ben niye bakıyorum" dedi.