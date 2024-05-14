Cem Küçük'e kumpas mı kuruldu? Jandarma olayının aslı ne?

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Youtube'daki canlı yayınında kapısına jandarmanın dayandığı gazeteci Cem Küçük'ü konuk aldı. Küçük, başından geçenleri Hadi Özışık'a anlattı.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, yerel seçimlerden 4 gün önce 27 Mart'ta başından geçen akılalmaz bir olayı "Ya Çatalca Jandarmada FETÖ var ya da birileri tezgâh peşinde" başlıklı yazısında Bahçelievler'de öğlen vakti evine gelen iki Jandarma personelinin kendisi hakkında yakalama kararı olduğunu belirterek "AK Parti iktidarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve hükûmeti destekleyen tanınmış bir gazeteciye kumpas kurmak isteyenlerin amacı neydi? Gerçekten bu soruları merak ediyorum. " ifadelerini kullanmıştı.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Youtube'daki programına Cem Küçük'ü konuk ederek Küçük'ün başından geçenleri değerlendirdi.