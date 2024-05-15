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POLİTİKA

'Bittik' diye feryat eden çiftçiyi azarlayan Özgür Özel tepki çekti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında konuşması sırasında "Bittik" diye tepki gösteren çiftçiyi fırçaladı. Özel'in "Sırası gelmeden laf kesenin konusunu atlayacağım. Şimdi arkadaşların sana hesap sorsun bakalım. Çiftçileri bu arkadaş yüzünden konuşmuyorum. Sus, sus, sus!" demesi sonrası sosyal medyada tepki çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşması sırasında Dünya Çiftçi Günü'nü kutlayan Özel, salondaki çiftçilerden birinin konuşması sırasında "Bittik" demesi üzerine şu şekilde cevap verdi:

"Sırası gelmeden laf kesenin konusunu atlayacağım" diyen Özel, "Burada 6 sayfa çiftçi notu var. Şimdi arkadaşların sana hesap sorsun. Çiftçileri bu arkadaş yüzünden konuşmuyorum. Sus, sus, sus... Konuşacağız. Bu partide çiftçi dostu o kadar çok arkadaşım var ki..."

Bu konuşma sonrası Özgür Özel'e tepkiler yükseldi. Atatürk'ün "Köylü milletin efendisidir" sözlerinin hatırlatıldığı yorumlar sosyal medyada çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.

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