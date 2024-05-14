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Buket Aydın'dan dikkat çeken FETÖ Açıklaması: Çok ciddi bir tehlike var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün grup toplantısında yaptığı açıklamalar büyük ses getirmişti. Bahçeli, Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında bazı emniyet görevlilerinin evlerinde arama yapılmasına tepki gösterip FETÖ'nün Türkiye üzerinde yeniden hesaplar yaptığını vurgulamıştı. Gazeteci Buket Aydın da, FETÖ ile ilgili oldukça dikkat çeken sözler sarf etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aydın Bora Kaplan soruşturması kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğündeki bazı emniyet görevlilerinin açığa alınmasını ve evlerinde arama yapılmasını TBMM grup toplantısında değerlendirmiş, bu girişimlerin ağır sonuçları olacağını söyleyerek “Bugünlerde iç işgal cephesinde toplanıp, aynı zamanda emniyet ve yargı içine yuvalanmış soysuz ve kripto çetelerin yeniden Türkiye üzerinde hesap yaptığı görülmektedir” ifadelerini kullanmıştı.

HaberEt Genay Yayın Yönetmeni - Gazeteci Buket Aydın da, tv100 ekranlarında katıldığı programda FETÖ'nün hala aktif olduğunu ve devletin üst noktalarına sızma tehlikesinin olduğunu söyleyerek ‘çok ciddi bir tehlike var’ ifadelerini kullandı.

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