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POLİTİKA

Erdoğan'dan kamuda tasarruf paketi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tasarruf kültürü yaygınlaştıkça ve toplum tarafından sahiplenildikçe cari açıktaki iyileşme de hız kazanacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen TOBB Genel Kurulu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı ile gelecek 5 yıla ait yol haritamızı belirledik. Son 11 aydır da bu yol haritasını harfiyen uyguluyoruz." dedi.

Erdoğan, "Ülkemizin risk primi giderek düşüyor. Bu düşüş sayesinde iş dünyamızın dış finansmana erişim koşulları da iyileşiyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütçedeki yatırım ödeneklerini gıda, tarım, yeşil ve dijital dönüşüm gibi öncelikli alanlara yönlendireceğiz, ayrıca yapısal reformları hızlandırıyoruz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tasarruf kültürü yaygınlaştıkça ve toplum tarafından sahiplenildikçe cari açıktaki iyileşme de hız kazanacaktır. (Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi) Tasarruf tedbirlerine istisnasız olarak tüm kamu idarelerimiz ve personeli uymak zorundadır." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart'tan sonra özellikle muhalefet belediyelerinde yaşanan eş, dost, hısım, akraba atamalarının maşeri vicdanda nasıl yaralar açtığını hepimiz görüyoruz." dedi.

Erdoğan, "Hangi siyasi görüşe, kökene, meşrebe mensup olursak olalım, hepimiz Türkiye gemisinin yolcularıyız, bu gemiyi sahili selamete çıkarmak ortak görevimiz." diye konuştu.

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