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Hakan Fidan: ABD kayıtsız şartsız İsrail'i destekliyor, Biz de Filistin'i...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bölgemizde yaşanan gelişmeleri değerlendirirken, "Hedefimiz, bölgemizde barışın ve güvenliğin sağlanması." ifadelerini kullandı. Gazze ile ilgili de konuşan Fidan, "ABD kayıtsız şartsız İsrail'i destekliyor. Biz de Filistin'i destekliyoruz. Bu bir ayrım noktası." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bölgemizde yaşanan gelişmeleri değerlendirirken, "Hedefimiz, bölgemizde barışın ve güvenliğin sağlanması." ifadelerini kullandı. Gazze ile ilgili de konuşan Fidan, "ABD kayıtsız şartsız İsrail'i destekliyor. Biz de Filistin'i destekliyoruz. Bu bir ayrım noktası." dedi.

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