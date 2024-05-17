Genç kadından 'asgari ücretli birini sever miydiniz?' sorusuna yanıtı gündem oldu

Bir sokak röportajında ‘Asgari ücretli birini sever miydiniz?’ sorusuna, genç bir kadının “Sevgi parayla mı oluyor?” yanıtı sosyal medyada gündem oldu.

Asgari ücretliler çalışanlara dair sokak röportajı dikkat çekti. Genç kadına ‘Asgari ücretli birini sever miydiniz?’ sorusu soruldu.

"Evet" yanıtını alan muhabirin "neden" sorusuna kadın, "Sevgi parayla mı oluyor" cevabını verdi. Sosyal medyada paylaşılan videoya çok sayıda yorum geldi.