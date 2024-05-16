Türk Havacılık Uzay Sanayii'den HÜRJET paylaşımı: Dahası 19 Mayıs’ta Samsun’da

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), HÜRJET'in yeni uçuş görüntülerini "Dahası 19 Mayıs’ta Samsun’da" sloganıyla paylaştı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), HÜRJET'in yeni uçuş görüntülerini içeren etkileyici bir video yayımlayarak büyük bir heyecan yarattı.

TÜSAŞ bu özel görüntüleri, "Dahası 19 Mayıs’ta Samsun’da" sloganıyla paylaşıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın anlam ve önemine atıfta bulunan bu paylaşım, milli gururumuz HÜRJET'in üstün yeteneklerini ve yüksek performansını bir kez daha gözler önüne serdi. TUSAŞ'ın sosyal medya hesaplarından büyük bir coşkuyla duyurulan bu yeni uçuş görüntüleri, hem havacılık meraklıları hem de milli projelerimize ilgi duyan geniş bir kitle tarafından heyecanla karşılandı. HÜRJET'in Samsun'daki gösterisinin 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olması da, bu önemli günün coşkusunu ve anlamını pekiştirdi. TUSAŞ'ın bu dikkat çekici duyurusu, HÜRJET'in gelişim sürecindeki başarıların ve Türk mühendisliğinin gücünün bir sembolü olarak, milli duyguları harekete geçiren bir paylaşım oldu.