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Selçuk Bayraktar paylaştı! TB3'ten 3 test peş peşe!

Bayraktar TB3, 38., 39. ve 40. Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testini başarıyla tamamlayarak 33.000 feet irtifaya çıktı ve toplam uçuş süresini 327 saate çıkardı. Bu gelişme, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından "Türk havacılığının altın çağı" olarak nitelendirildi

Bayraktar TB3, 38., 39. ve 40. Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testini başarıyla tamamladı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu önemli gelişmeyi duyurdu. Bayraktar TB3, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen PD-170 motoruyla gerçekleştirdiği test uçuşunda 33.000 feet irtifaya çıkarak bir rekor kırdı ve toplam uçuş süresini 327 saate çıkardı​.

Selçuk Bayraktar, bu başarıyı "Türk havacılığının altın çağı" olarak nitelendirerek, TB3'ün Türk savunma sanayii için taşıdığı önemi vurguladı​​. Bayraktar TB3, aynı zamanda katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk SİHA olacak​.

Bayraktar TB3, yüksek irtifa testleri sırasında ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi gibi milli sistemlerle donatıldı ve bu sistemlerle yapılan testlerde üstün performans sergiledi​.

Bu gelişmeler, Türkiye'nin insansız hava aracı teknolojisinde dünya çapında önemli bir oyuncu olma yolunda hızla ilerlediğini gösteriyor.

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