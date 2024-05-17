Bu çocuğun çığlığını duyan var mı? Savaş durmazsa dünya dursun! 19 Mayıs saat 19.19'da var mısınız

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 35 bin kişi İsrail tarafından öldürüldü. Psikoterapist Ege Ebrar Önür, bu duruma dikkat çekmek amacıyla "Savaş durmazsa dünya dursun" adlı bir farkındalık eylemi başlattı ve katılımcıları 3 dakika boyunca teknolojik cihazlarını kapatmaya davet etti. Hadi Özışık, canlı yayında Psikolog Ege Ebrar Önür ile bu projenin detaylarını konuştu.

7 Ekim 2023'ten bu yana çocuk, kadın, erkek, yaşlı, genç ve engelli demeden, Gazze'de 35 bin kişi İsrail tarafından öldürüldü. Psikoterapist Ege Ebrar Önür, bu duruma dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir farkındalık eylemi başlattı. "Savaş durmazsa dünya dursun" adıyla başlatılan bu eylemde, katılımcılar 3 dakika boyunca tüm teknolojik cihazlarını kapatarak savaşın etkisini hissetmeye davet ediliyor. 23 Nisan'da 1 milyon kişinin katılımıyla gerçekleşen bu eylemin ikincisi 19 Mayıs'ta düzenlenecek.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Psikolog Ege Ebrar Önür’ü canlı yayına konuk alarak projenin nasıl ortaya çıktığını ve detaylarını sordu.