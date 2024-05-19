İBB Başkanı İmamoğlu Roma’ya 73 kişilik kafileyle gitti! Nevşin Mengü'nün itirafı olay oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Roma gezisine katılan 45 gazeteciden biri olan Nevşin Mengü "Hangi siyasinin uçağına biniyorsak onun parasını biz ödeyelim, o bizim boyumuzu katbekat aşıyor. " dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “2027 Avrupa Oyunları İmza Töreni” için, İtalya’nın başkenti Roma’ya gitti. Beraberinde 45 basın mensubunu da götüren İmamoğlu, toplam 73 kişiden oluşan kafilesi ile birlikte şehrin lüks hotellerinden birinde konakladı.

Geziye katılan gazeteciler içinde yer alan Nevşin Mengü'nün yaptığı açıklamalar gündeme oturdu. Masrafların İBB tarafından ödendiğini söyleyen Mengü'nün açıklamaları şöyle:

“Herkes kendi parasını ödesin, derseniz, tahmin ediyorsunuz ki bizim kendi cebimizden böyle bir şey yapmamız, hangi siyasinin uçağına biniyorsak onun parasını biz ödeyelim, o bizim boyumuzu katbekat aşıyor. Ha ama sağ olun sizin destekleriniz sayesinde biz de tabii ki Reuters büyüklüğüne CNN International büyüklüğüne gelirsek hiç merak etmeyin… Ay önce ben öderim. Yani anlatabiliyor muyum? Hatta söz olmasın, onun uçağına bindi demesinler diye kendimiz uçak tutar gideriz. Yani mesele o değil. Fakat şu anda Türkiye'de o noktada değiliz”