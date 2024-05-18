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Nedim Şener'den 'Demirtaş'a Yasin Börü'den ceza verilmedi' açıklamasına sert tepki

Nedim Şener, Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin davada Selahattin Demirtaş'ı savunanların "Demirtaş'a Yasin Börü'nün öldürülmesinden ceza verilmedi." açıklamasına tepki gösterdi. Şener, "Sizde hiç mi Allah korkusu yok. Bunun sokağa çağırdığı teröristler 31 insanımızın katledilmesine sebep oldu." dedi.

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'teki eylemlere ilişkin aralarında terör örgütü PKK elebaşılarının yanı sıra eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davada hüküm açıklandı.

Toplam 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş'a destek çıkanların "Demirtaş'a Yasin Börü'nün öldürülmesinden ceza verilmedi." görüşünü ortaya atanlara Nedim Şener'den tepki geldi.

Demirtaş onları sokağa çağırmadı değil mi

Haber Global ekranlarında Kobani davası kararlarını değerlendiren Şener, Sizde hiç mi Allah korkusu yok. Bunun sokağa çağırdığı teröristler 31 insanımızın katledilmesine sebep oldu. Yasin Börü böyle öldü onların deyimiyle hayatını kaybetti. PKK yandaşları öldürmedi, Demirtaş onları sokağa çağırmadı değil mi? Böyle utanmaz, böyle rezil insanlar Halk Tv'de program yapıyor." dedi.

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