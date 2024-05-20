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Patlamamış el bombaları bulundu! Ekipler bölgede

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Patlamamış el bombaları bulundu! Ekipler bölgede

Eğirdir Gölü'nde patlamamış 7 el bombası bulundu. Ekipler, el bombalarının bulunduğu alanı güvenlik şeridi ile kapattı.

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Eğirdir Gölü Müftülük mevkisinde göle giren bir vatandaş, karada ve suyun içinde birden fazla el bombası gördüğüne dair polise ihbarda bulundu.

Bölgeye gelen polis ve jandarma ekiplerince yapılan incelemede patlamamış 7 el bombası tespit edildi.

Sahilde nöbet tutan ekipler, el bombalarının bulunduğu alanı güvenlik şeridi ile kapattı.

Bombaların imhasını, İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığından gelecek uzman ekiplerin yapacağı öğrenildi.

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