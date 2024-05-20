İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama kararı talep etti. Gerekçe olarak Gazze'de işlenen savaş suçları gösterildi.

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Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Karim Khan, kararın 7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaların ardından toplanan ve incelenen delillere dayandığını duyurdu.

Khan, "Ofisim tarafından toplanan ve incelenen delillere dayanarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallantı'ın savaş suçları işlediğine dair makul gerekçelerimiz var. Filistin Devleti topraklarında (Gazze Şeridi'nde) 8 Ekim 2023 tarihinden itibaren işlenen insanlık suçu işleniyor" dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi ayrıca Hamas liderlerinden Yahya Sinwar, Mohammed Deif ve İsmail Haniye için de talepte bulundu.

İsrail'den tepki

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki "yakalama kararı" başvurusuna tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Katz, Başsavcı Han'ın başvurusuna ilişkin suçlamalarda bulundu.

UCM Başsavcısı'nın Hamas liderlerinin yanı sıra Netanyahu ile Gallant hakkında da yakalama kararı başvurusu yapmasının "sonsuza kadar hatırlanacak tarihi bir ayıp" olduğunu iddia eden Katz, "Lahey'deki Ceza Mahkemesi Başsavcılığının skandal kararı, 7 Ekim mağdurlarına ve Gazze'de tutulan 128 esire karşı sınırsız bir cephe taarruzudur." yorumunda bulundu.

Katz, başvuruya karşı Dışişleri Bakanlığı bünyesinde özel bir komite kurulduğunu belirtti.İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunmuştu.