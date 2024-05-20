BIST 10.774
DOLAR 32,20
EURO 35,02
ALTIN 2.503,41
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bartın'da 2 kişi yaptırdıkları teknenin içinde can verdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bartın'da 2 kişi yaptırdıkları teknenin içinde can verdi

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde yaptırdıkları teknenin içinde yaktıkları ateşin dumanından zehirlenen iki kişi öldü.

Abone ol

Tekirdağ'da yaşayan Faik Kırcı (44) ve Murat Beycan (35), Ovatekkeönü köyünde bulunan bir ahşap tekne atölyesine tekne siparişi verdi.

Üretim aşamasındaki tekneyi görmek için önceki gün kente gelen Kırcı ve Beycan, geceyi geçirmek için girdikleri inşa halindeki teknenin makine dairesinde ısınmak için boş boya kutusunun içinde ateş yaktı.

Sabah tersaneye gelen ustalar, Kırcı ve Beycan'ı hareketsiz halde bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, ateşin dumanından zehirlenen Kırcı ve Beycan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kırcı ve Beycan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
"Kocamı sevgilim öldürdü" demişti! Emine Karabulut'un ifadesi duyanları şaşkına çevirdi, Müge Anlı açıkladı
Foto Galeri "Kocamı sevgilim öldürdü" demişti! Emine Karabulut'un ifadesi duyanları şaşkına çevirdi, Müge Anlı açıkladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kredi kartında ''parmak izi'' dönemi
Kredi kartında ''parmak izi'' dönemi
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 35 taraftar hakkında işlem yapıldı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 35 taraftar hakkında işlem yapıldı
Süper Lig'de son haftanın programı belli oldu! Gözler o güne çevrildi...
Süper Lig'de son haftanın programı belli oldu! Gözler o güne çevrildi...
Fransa'dan İran'a taziye mesajI
Fransa'dan İran'a taziye mesajI
Reisi'nin öldüğü helikopterin pilotu hakkında olay iddia! MOSSAD ajanı mı?
Reisi'nin öldüğü helikopterin pilotu hakkında olay iddia! MOSSAD ajanı mı?
Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, sonuç facia oldu!
Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, sonuç facia oldu!
İran İstanbul Başkonsolosluğu'nda bayraklar yarıya indi
İran İstanbul Başkonsolosluğu'nda bayraklar yarıya indi
Antalya'da feci kaza! Otomobil şarampole devrildi, 2 kişi öldü
Antalya'da feci kaza! Otomobil şarampole devrildi, 2 kişi öldü
SGK harekete geçti! Bunu yapana da yaptırana da hapis cezası
SGK harekete geçti! Bunu yapana da yaptırana da hapis cezası
Fenerbahçe Torreira ile dalga geçti: Mükemmel bir atlayış
Fenerbahçe Torreira ile dalga geçti: Mükemmel bir atlayış
İran Dışişleri Bakanlığı'na, Bakan Yardımcısı Ali Bagheri Kani getirildi
İran Dışişleri Bakanlığı'na, Bakan Yardımcısı Ali Bagheri Kani getirildi
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi