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"Kocamı sevgilim öldürdü" demişti! Emine Karabulut'un ifadesi duyanları şaşkına çevirdi, Müge Anlı açıkladı

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"Kocamı sevgilim öldürdü" demişti! Emine Karabulut'un ifadesi duyanları şaşkına çevirdi, Müge Anlı açıkladı

Muğla'da 53 gündür kayıp olan Şaban Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut'un da sevgilisi olan arkadaşı Burhanettin Öztürk tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Korkunç cinayet Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aydınlatıldı. Kan donduran cinayette 3 kişi tutuklanırken Müge Anlı, canlı yayında Emine Karabulut'un şoke eden sözlerini paylaştı.

"Kocamı sevgilim öldürdü" demişti! Emine Karabulut'un ifadesi duyanları şaşkına çevirdi, Müge Anlı açıkladı

Muğla'nın Seydikemer İlçesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Şaban Ataş, 22 Mart'ta gizemli bir şekilde kayıplara karıştı. Ataş'ın hayatından endişe eden ailesi, kayıp başvurusu yaptı. Ancak, güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen Ataş bulunamadı.

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"Kocamı sevgilim öldürdü" demişti! Emine Karabulut'un ifadesi duyanları şaşkına çevirdi, Müge Anlı açıkladı

Kocamı sevgilim öldürdü: Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan aile üyelerinin çelişkili ifadeleri kafaları karıştırırken Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut canlı yayın çıkışı Müge Anlı'ya kan donduran cinayeti anlattı. "Kocam Şaban'ı en yakın arkadaşı olan sevgilim öldürdü" diyen Emine Karabulut, "Olay günü kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu" ifadelerini kullandı.

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"Kocamı sevgilim öldürdü" demişti! Emine Karabulut'un ifadesi duyanları şaşkına çevirdi, Müge Anlı açıkladı

Cesedi tanınmaz halde bulundu

Korkunç cinayete kurban giden Şaban Ataş'ın cesedinin yerini eski eşi Emine Karabulut ile oğlu tarif etti. Müge Anlı ekibinin Ataş'ın cesedini gördüğü anlarda stüdyo buz kesti!

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"Kocamı sevgilim öldürdü" demişti! Emine Karabulut'un ifadesi duyanları şaşkına çevirdi, Müge Anlı açıkladı

Cinayetle ilgili soruşturma sürerken, taşların altına gömülü halde bulunan Ataş'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye alındı. Cesedin vücut bütünlüğü tanınmaz halde olduğu için DNA testiyle tespit yapılacağı açıklandı.

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