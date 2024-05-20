"Kocamı sevgilim öldürdü" demişti! Emine Karabulut'un ifadesi duyanları şaşkına çevirdi, Müge Anlı açıkladı

Muğla'nın Seydikemer İlçesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Şaban Ataş, 22 Mart'ta gizemli bir şekilde kayıplara karıştı. Ataş'ın hayatından endişe eden ailesi, kayıp başvurusu yaptı. Ancak, güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen Ataş bulunamadı.