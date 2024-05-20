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Fransa'dan İran'a taziye mesajI

Fransa'dan İran'a taziye mesajI

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından taziye mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada, "Düşüncelerimiz kazada hayatını kaybedenlerin aileleriyle birlikte." denildi.

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Fransa, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümünün ardından taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fransa'nın İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve beraberindekilerin ölümü dolayısıyla taziyelerini sunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Düşüncelerimiz kazada hayatını kaybedenlerin aileleriyle birlikte." ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran’ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA’nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan kurtulan olmadığını belirledi.

Reisi’nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi.

İran anayasasına göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor.

İran’da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

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