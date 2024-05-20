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İran İstanbul Başkonsolosluğu'nda bayraklar yarıya indi

İran İstanbul Başkonsolosluğu'nda bayraklar yarıya indi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından İran'da 5 günlük yas ilan edildi. İstanbulBaşkonsolosluğu'nda da bayraklar yarıya indirildi.

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İran'ın sekizinci Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından İran'da 5 günlük yas ilan edildi.

İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'nda da bayraklar yarıya indirildi.

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu öldüğü açıklandı. Cumhurbaşkanın ölümünün ardından ülkede 5 günlük yas ilan edildi. İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'nda da bayraklar yarıya indirildi.

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