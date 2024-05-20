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Yurtiçi Kargo 'en itibarlı iş ortağı' seçildi

Yurtiçi Kargo 'en itibarlı iş ortağı' seçildi

Yurtiçi Kargo, Marketing Türkiye ile Kuantum Araştırma tarafından gerçekleştirilen "Türkiye'nin En İtibarlı İş Ortakları" araştırmasında kargo sektörünün birincisi oldu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de markaların B2B alandaki performansını ölçümleyen ilk endeks olan ve 4'üncüsü gerçekleştirilen etkinlikte, bu yılın sonuçları belli oldu.

Kuantum Araştırma tarafından 12 ilde 2 bin 900'den fazla işletmeyle görüşülerek alınan cevaplara göre, Türkiye'nin En İtibarlı İş Ortakları belirlendi. Törende birinciler ödüllerini alırken, kargo kategorisinde Türkiye'nin en itibarlı şirketi olarak Yurtiçi Kargo seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yurtiçi Kargo Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Canatan, Türkiye'nin en itibarlı iş ortağı seçilmenin gururunu, mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu prestijli ödül, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışımızın ve sürekli iyileştirme çabalarımızın bir sonucudur. Bu ödülü almamıza katkı sağlayan değerli müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu ödül, onların güveni ve özverisi olmadan mümkün olamazdı." ifadelerini kullandı.

Yurtiçi Kargo olarak misyonlarının, her zaman müşterilere en iyi hizmeti sunmak ve onların ihtiyaçlarına en hızlı ve güvenilir şekilde cevap vermek olduğunu kaydeden Canatan, "Bu ödül de hizmet kalitemizin bir kanıtı olarak bize büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutma hedefimiz doğrultusunda, yenilikçi çözümler geliştirmeye ve sektörümüzde öncü olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

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