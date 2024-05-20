Villarreal-Real Madrid maçını izleyen Mbappe'den Arda Güler sözleri!

PSG'den ayrılan ve yaz aylarında Real Madrid'e imza atması beklenen Kylian Mbappe, Villareal maçından sonra Arda Güler hakkında konuştu.

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Real Madrid'de son haftaların parlayan yıldızı Arda Güler, Villareal'e attığı 2 golle yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Geçtiğimiz hafta PSG'den ayrıldığını açıklayan ve yaz aylarında Real Madrid'e imza atması beklenen Kylian Mbappe, Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Real Madrid'de son haftalarda Real Sociedad, Cadiz, Granada ve Villareal maçlarına ilk 11'de başlayan Alaves karşısında da oyuna sonradan dahil olan milli futbolcu Cadiz maçı dışındaki tüm maçlarda golle tanıştı. Real Sociedad, Granada ve Alaves'e 1 gol atan dün oynanan Villareal maçında ise 2 golle yıldızlaşan Arda Güler, Borussia Dortmund ile oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Carlo Ancelotti'nin gözüne girmeyi başardı.

Ancelotti, basın toplantısındaki konuşmasında, "Arda, özel olduğunu gösterdi. Kaleye ne kadar yakın oynarsa o kadar iyi. Özel bir yeteneği var. Bu yeteneğini kaleye uzak olmaktan daha çok yakın olduğunda daha iyi gösterebiliyor." dedi.

Öte yandan geçtiğimiz hafta PSG'den ayrıldığını açıklayan Kylian Mbappe'nin yaz aylarında Real Madrid'e transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

"Bu çocukta..."

Real Madrid'in Villareal ile oynadığı maçı seyreden Mbappe'nin yakın çevresine Arda Güler hakkında övgü dolu sözler kullandığı ortaya çıktı.

Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Defensa Central'de yer alan habere göre Kylian Mbappe, Arda Güler için "Bu çocukta özel bir şey var, onu oynarken gördüğümde beni hayretler içinde bıraktı." ifadelerini kullandı.

Haberin devamında Kylian Mbappe'nin yeni sezonda Arda Güler ile iyi bir ikili olabileceği vurgulandı. Mbappe'nin Arda Güler'i merakla beklediği belirtilen haberde "Kylian Mbappe'nin yakında yeni bir partnere sahip olabileceğini ve onu Santiago Bernabeu stadyumunda beklediğini gösteriyor. İkili burada birlikte birçok gol ve şampiyonluk kutlamayı ve böylece Madrid kulübü için yeni bir zafer çağına öncülük etmeyi umuyor." denildi.

Arda Güler'in performansı

Fenerbahçe'den 20 milyon euro bedelle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler uzun süre sakatlıklar sebebiyle formasından uzak kalmıştı. Kral Kupası'nda oynanan Arandina maçıyla yeşil sahalara geri dönen Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 12 maçta 440 dakika sahada kaldı ve 6 gollük katkı sağladı. Transfermarkt verilerine göre Arda Güler'in güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.