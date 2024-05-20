Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran Cumhurbaşkanı Reisi için taziye mesajı: İran'ın yanında olacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için yayınladığı taziye mesajında "Türkiye olarak pek çok kez olduğu gibi bu zor ve müessif günlerinde de komşumuz İran’ın yanında olacağız." ifadelerine yer verdi.Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Erdoğan paylaşımında "Helikopter kazasında vefat ettiğini öğrendiğimiz İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum." dedi.
"Komşumuz İran'ın yanında olacağız"