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Öğretmen ataması için başvurular bugün başlıyor

Öğretmen ataması için başvurular bugün başlıyor

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurular başladı.

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Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin başvuru duyurusu yayımladı.

Bugün elektronik ortamda başlayan başvurular, 31 Mayıs'a kadar devam edecek. Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar, sözlü sınavların tamamlanıp sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

Başvuracak adayların, 2023'te yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında, KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120'den 50 ve üzerinde puan alması gerekecek.

Sözlü sınava girmek için başvurusu onaylananlardan belirlenen puan türlerinin sonuçlarına göre, her alan için en yüksek puandan başlamak üzere atama alanları bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.

Sözlü sınav giriş belgeleri, 1 Haziran'da Bakanlığın internet sitesinden yayımlanacak ve adaylar fotoğraflı sözlü sınav giriş belgelerini bu adresten e-Devlet şifreleriyle alabilecek.

Sınav giriş belgesinde ve Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu'nda yer alacak başvuru numarası adayın başvurusu esnasında sistem tarafından oluşturulacak.


Adaylar eğitim bilimleri ve genel kültür, alanıyla ilgili konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, iletişim becerileri, öz güveni ve ikna kabiliyeti, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecek.

Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerince yürütülecek. Sözlü sınav komisyonu bir başkan, iki üyeden olmak üzere üç kişiden oluşacak.

Komisyon üyeleri hangi komisyonda görevli olduklarını sınav günü öğrenecek.

Sınav esnasında kamera kaydı alınacak

Adayların sözlü olarak verdikleri cevaplar Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu ile puanlanacak ve sınav esnasında kamera kaydı alınacak.

Adaylar, elektronik kura ile belirlenen sorulara verdikleri cevapları ayrıca soru-cevap kağıdına el yazısı ile yazarak imzalayacak.

Soru-cevap kağıdına cevapların aday tarafından yazılmaması, yazılıp imzalanmaması veya soru-cevap kağıdının usulüne uygun olarak aday tarafından komisyona teslim edilmemesi halinde bu durum komisyon tarafından tutanak altına alınacak.

Adaylar, sözlü sınava fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleri ile alınacak. Bunun dışındaki sürücü belgesi, kurum kimlik kartı gibi belgeler geçerli sayılmayacak. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmayan adaylar sınav yapılan binaya alınmayacak.

Geçerli kimlik belgesi sadece sınav binasına alınma aşamasında kullanılacak olup sınav binasına gerekli kontrollerle alınan adayın kimlik bilgisi komisyon üyeleri de dahil olmak üzere hiç kimseyle paylaşılmayacak.

60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak

Sözlü sınava katılanların sınav puanları bir sonraki aday sınav salonuna girmeden önce komisyon üyelerince Sözlü Sınav Sonuç Ekranı'na girilecek ve değerlendirme işlemi tamamlanacak.

Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak ve adaylar sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Sözlü sınavlar, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ile Van'da yapılacak.

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