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Derbide Djiku'nun gördüğü kırmızı kart doğru mu? Eski hakemler yorumladı

Derbide Djiku'nun gördüğü kırmızı kart doğru mu? Eski hakemler yorumladı

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği maçta Djiku'nun ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi çok konuşuldu. Eski hakemler konuyla ilgili dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

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Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği mücadeledeki tartışmalı pozisyonlar, beIN Sports ekranlarında yayınlanan Trio programında  Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım, büyük tartışma yaratan Djiku'nun kırmızı kartını yorumladı.

Bahattin Duran: Djiku'nun hareketi net sarı kart, tartışmasız. Hakem, Barış Alper Yılmaz ile Osayi Samuel'in olayı kendi içinde hallettiğini görmedi. Pozisyonun devamını görmediği için iki futbolcuya sarı kart gösterdi.

Deniz Çoban: Kartı çok çabuk çekmesi çok iyi. Barış Alper Yılmaz ve Osayi Samuel'in işi sonradan tatlıya bağlaması onları kurtarmaz. Kart görmeleri gerekiyorsa kart görürler.

Bülent Yıldırım: Djiku ilk girişiminde başarılı olamadı. İkincisinde el yüze oldu, bu hareket sarı kart. Arkada çatışma esnasında hoca yanlış ikiliyi seçti ve Barış Alper Yılmaz ile Osayi Samuel'e sarı kart gösterdi.

Bahattin Duran: Djiku'nun gördüğü ikinci sarı kart yanlış. Bu pozisyon birinci sarı kart olsaydı o da yanlıştı. Burada faul tartışılır. Burada basma yok, Torreira tamamen faulü almaya gidiyor. Daha yuvarlanırken hakeme dönüp kart işareti yapıyor. Bu bir umut vadeden atak değil. Sarı kart kesinlikle değil bu pozisyon.

Deniz Çoban: Bence burada faul yok. İkinci sarı karta da katılmıyorum. Gerçekten 21. dakikada Arda Kardeşler adına çok kritik bir hata oldu.

Bülent Yıldırım: Hakem adına talihsiz bir kart. Taktik faul değil, umut vadeden atak söz konusu değil. Sadece faul. Djiku'nun ayağı yerde. Burada sağ ayağa da sol ayağa da temas söz konusu değil. Asla sarı kart olmaz, yanlış bir yorum oldu.

Bahattin Duran: Şu parmağı sallayıp vücuduna temas ederseniz, Mert Hakan da bunu gördü üzerine gitti hakemin. İyi yönetemedi burayı.

Deniz Çoban: Mert Hakan Yandaş'ın burada kart görmesi gerekirdi.

Bülent Yıldırım: Oyun alanı içerisinde spekülatif bir diyalog yaptığınızda her zaman spekülasyona açık olur. Hakem bu diyaloğu sağlıklı yönetemedi. Çıkarken de misafir takım yöneticisine bu durumu şikayet etti. Bu pozisyonun kazananı hakem değil, Mert Hakan Yandaş oldu. Ya bu diyaloğa hiç girmeyeceksiniz ya kartı göstereceksiniz.

Fırat Aydınus: Arda Kardeşler’in Djiku’ya gösterdiği 2. sarı kart ‘uzaydan bile görülmeli’ tabirine uymuyor. Dolayısıyla kırmızı kart yanlıştı.

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